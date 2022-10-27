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«Амур» обыграл «Северсталь» на своём льду благодаря дебютному голу Гребёнкина в КХЛ

«Амур» обыграл «Северсталь» на своём льду благодаря дебютному голу Гребёнкина в КХЛ
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В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и череповецкой «Северсталью». Хозяева одержали волевую победу со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 октября 2022, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Гераськин (Хлыстов) – 12:14 (5x5)   1:1 Гребёнкин (Балдаев, Дубакин) – 19:06 (5x5)   1:2 Лишка (Морозов, Пресс) – 22:52 (5x5)   2:2 Махановский (Лапин, Йордан) – 23:23 (5x5)   3:2 Грецкий (Маклозян, Батыршин) – 26:15 (5x5)   4:2 Лихачёв (Корягин, Йордан) – 41:08 (5x5)   5:2 Дубакин (Ли, Вихарев) – 51:54 (5x4)

Свою дебютную шайбу в КХЛ забросил 19-летний нападающий Никита Гребёнкин. Также в составе хозяев голами отметились Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв, Вячеслав Грецкий и Павел Махановский. За «Северсталь» забивали Адам Лишка и Игорь Гераськин. По ходу матча хозяева дважды уступали в одну шайбу, однако в середине второго периода перехватили инициативу и забили четыре безответных гола.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Следующий матч «Амур» проведёт в гостях с «Трактором» 30 октября. «Северсталь» проиграла пятый матч подряд. 29 октября череповецкая команда встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».

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