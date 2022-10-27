«Амур» обыграл «Северсталь» на своём льду благодаря дебютному голу Гребёнкина в КХЛ

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» завершился матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ между «Амуром» и череповецкой «Северсталью». Хозяева одержали волевую победу со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).
Свою дебютную шайбу в КХЛ забросил 19-летний нападающий Никита Гребёнкин. Также в составе хозяев голами отметились Сергей Дубакин, Ярослав Лихачёв, Вячеслав Грецкий и Павел Махановский. За «Северсталь» забивали Адам Лишка и Игорь Гераськин. По ходу матча хозяева дважды уступали в одну шайбу, однако в середине второго периода перехватили инициативу и забили четыре безответных гола.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Следующий матч «Амур» проведёт в гостях с «Трактором» 30 октября. «Северсталь» проиграла пятый матч подряд. 29 октября череповецкая команда встретится в Новосибирске с местной «Сибирью».
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