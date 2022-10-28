Кирилл Капризов признан третьей звездой встречи «Оттава» — «Миннесота»

25-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2), прошедшей этой ночью в Оттаве (Канада) на стадионе «Канадиен Тайр-Центр».

Капризов провёл на льду 18 минут 50 секунд, он отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+1». Лучшим по итогам этой встречи стал 37-летний канадский голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флёри, отразивший 27 бросков из 29. Вторая звезда – форвард «Оттавы» Алекс Дебринкэт, на его счету один гол и один результативный пас.

В текущем сезоне Кирилл Капризов принял участие в семи встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 10 (5+5) очков при показателе полезности «-5».