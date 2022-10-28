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Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить на выезде «Оттаву»

Шайба и передача Капризова помогли «Миннесоте» победить на выезде «Оттаву»
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На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2.

На четвёртой минуте нападающий «Оттавы» Алекс Дебринкэт открыл счёт, но до конца первого периода «Миннесоте» удалось не только сравнять, но и выйти вперёд. В обоих голевых эпизодах непосредственное участие принял форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов. Сначала россиянин на пару с Каленом Эддисоном выступил в роли ассистента Матса Цуккарелло (здесь команда реализовала большинство), а затем отличился сам – подставил клюшку и перевёл шайбу в ворота после передачи Джареда Сперджена.

Во втором периоде «Миннесота» сделала преимущество более комфортным – гол на счету Райана Хартмана. А в начале третьего периода «Оттава», имея преимущество в два игрока, сократила отставание в счёте до минимума благодаря шайбе Тома Шабо. Однако перевести игру в овертайм хозяева не смогли. Более того, в конце Фредерик Годро оформил четвёртую шайбу «Миннесоты».

Защитники «Оттавы» Артём Зуб (отыграл 21 минуту 14 секунд) и Никита Зайцев (12 минут 20 секунд) завершили матч с одинаковым коэффициентом полезности «-1».

У «Оттавы» прервалась серия из четырёх побед, а поражение стало третьим в сезоне (первые два – в матчах с «Баффало» и «Торонто» на старте). «Миннесота» же в текущем розыгрыше НХЛ празднует третий успех. 21 октября «Уайлд» обыграли «Ванкувер» в овертайме (4:3), а 26 октября – «Монреаль» в основное время (3:1). У Капризова уже 10 (5+5) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 октября 2022, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Дебринкэт (Жиру, Хэмоник) – 03:47 (5x5)   1:1 Цуккарелло (Эддисон, Капризов) – 07:53 (5x4)   1:2 Капризов (Сперджен, Годро) – 18:24 (5x5)   1:3 Хартман (Эрикссон Эк) – 24:25 (5x5)   2:3 Шабо (Дебринкэт, Батерсон) – 44:03 (5x3)   2:4 Годро – 57:39 (en)
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