Илья Михеев оформил дубль в матче с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Ванкувер Кэнакс».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт на табло ничейный – 2:2.
Сначала российский нападающий гостей Илья Михеев открыл счёт голов для гостей в этой встрече. У форварда это первый гол за клуб. Он перешёл в команду этим летом и успел сыграть уже пять матчей. Также у него уже есть одна голевая передача. Голевыми пасами отметились российский нападающий Андрей Кузьменко и Люк Шенн.
Но 24-й минуте Михеев уже записал на свой счёт дубль. В этот раз ему пасы отдали Шелдон Дрис и Конор Гарланд.
Для Кузьменко это тоже первый сезон в НХЛ. Он набрал уже второй голевой пас за восемь матчей. Также на его счету один гол в лиге.
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