Худший клуб НХЛ — «Ванкувер». Русские новички не исправили чудовищный раскол в раздевалке

Несколько лет назад «Ванкувер» начал самую странную перестройку в мире, за которую генменеджера Джима Беннинга постоянно клевали. С одной стороны, «Кэнакс» хорошо работали с молодёжью и на драфте выловили Элиаса Петтерссона, Куинна Хьюза, Тэтчера Демко и Брока Бёзера. С другой стороны, «Ванкувер» проигрывал чуть ли не все обмены и слабо работал на рынке свободных игроков, периодически переплачивая ветеранам.

В 2020-м команда провела хорошую регулярку и дошла до седьмого матча второго раунда плей-офф: показалось, что перестройка на этом закончена. Главное слово — «показалось». В прошлом декабре после провального старта регулярки (восемь побед за 25 игр) владельцы клуба разом сменили всё руководство, и в «Кэнакс» пришли два человека с огромным опытом: строитель чемпионского «Питтсбурга» Джим Рутерфорд и король регулярок Брюс Будро.



При краснощёком матерщиннике на скамейке «Ванкувер» преобразился и чуть не ворвался в зону плей-офф. За 57 матчей с Будро «Кэнакс» набрали 74 очка — если бы такой темп команда сохраняла весь сезон, этого хватило бы для комфортного второго места дивизиона. Особый оптимизм давала оборона: хотя Брюс известен атакующим стилем, защита «Кэнакс» при нём была шестой в лиге.

Брюс Будро Фото: nhl.com

Летом «Ванкувер» сделал точечные усиления: клуб выиграл борьбу за Андрея Кузьменко, который приезжал в лигу чуть ли не главным свободным агентом из Европы. Большой контракт получил другой русский — Илья Михеев ($ 4,75 млн в год) — любитель супов должен был помочь «Кэнакс» решить проблемы с меньшинством и закрыть щель в нижних звеньях.



Кроме того, «Ванкувер» выдал семилетнее продление контракта Джей Ти Миллеру, который в прошлом году выдал лучший сезон в карьере (99 очков). На фоне этого весь год ходили слухи о его обмене, но в итоге бывший игрок «Тампы» остался в Канаде. Линия атаки выглядела очень аппетитно: солидная линейка центров Петтерссон — Миллер — Хорват, молодые Подколзин и Хёгландер на флангах, раскрывшийся в последние сезоны малыш Гарланд, плюс русское усиление с рынка.

Что в результате? «Ванкувер» — единственная команда НХЛ прямо сейчас, которая не выиграла ни одного матча. Четыре игры подряд на старте сезона команда Будро упускала преимущество в две шайбы. В первом домашнем матче с «Баффало» «Ванкувер» решил уступать в счёте сразу же — и после 1:5 на лёд полетело джерси одного из болельщиков, что в Америке традиционно считается высшей степенью проявления недовольства.



При этом с точки зрения аналитики команда Будро выглядит неплохо. По процентовке ожидаемых голов «Кэнакс» — 14-е в НХЛ, и по другим важным статистическим показателям идут в серединке. Но есть две чисто хоккейные вещи, которые капитально всё портят.



Во-первых, это спецбригады: меньшинство «Кэнакс» пока с отрывом худшее в лиге, и его не спасает даже то, что солидную часть времени в нём проводят лидеры команды, Петтерссон и Хорват. Такая же ситуация была и в прошлом году (30-е место в лиге), плюс из команды ушёл Тайлер Мотт, считающийся большим специалистом по нейтрализации. В большинстве ситуация лишь немногим лучше: 27-е место, при этом заброшено в большинстве три шайбы, а пропущено сразу две.

Тэтчер Демко Фото: AP/TASS

Во-вторых, голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко тоже провалил старт. «Ванкувер» окончательно доверился ему, а из-за недостатка средств под потолком сделал бэкапом 27-летнего Спенсера Мартина (девять матчей в НХЛ до этого сезона). Результат — у Демко шесть пропущенных сверх xG голов, фактически по лишнему голу за проведённую игру.



Но есть большая нехоккейная проблема, о которой в отношении «Ванкувера» пишут очень давно — раскол раздевалки. В отличие от российской хоккейной журналистики, в НХЛ на этом делать акцент не принято: происходит это ещё и из-за того, что местная пресса сильно повязана с клубами и редко когда может их критиковать. Однако бывшие хоккеисты и журналисты американских федеральных СМИ могут проливать на это свет.

Бывший защитник «Колорадо», а ныне телеаналитик Колби Коэн рассказывал в одном из подкастов: «В раздевалке «Ванкувера» раскол между звёздами и всеми остальными, команда разбита на группировки. То, что Коннор Гарланд пропускал одну игру и попадал в запас, тоже было ошибкой. Это игрок, который всегда играет правильно, никогда не выключается из игры, чего нельзя сказать обо всех его одноклубниках. Многих игроков это задело лично».



При этом о проблемах внутри были известно ещё тогда, когда команду тренировал Трэвис Грин. Например, недавно оправданный по делу об изнасиловании Джейк Виртанен якобы переспал с девушкой одного из лидеров команды, что вызвало ожидаемые трения внутри. Ещё до отставки Грина бывший вратарь «Ванкувера» Кори Хирш говорил, что проблема в том, что лидеры команды не доверяют тренеру. Уже этим летом журналист Ник Кипреос сообщал, что Рутерфорд недоволен атмосферой внутри раздевалки и собирается полностью изменить её за несколько месяцев.

Джей Ти Миллер Фото: AP/TASS

Но никаких масштабных обменов не произошло, и теперь фанаты «Ванкувера» пытаются вычислить самую жирную крысу в команде. Прямо сейчас фаворит в этой малопочётной гонке — Джей Ти Миллер. В первых матчах Миллер был на льду во время всех пропущенных командой голов, за что потом публично извинялся. В матче с «Баффало» на камеру попал момент, когда Люк Шенн что-то на повышенных тонах выговаривал обладателю контракта на $ 56 млн.

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Кроме этого, ожидаемые претензии есть и к капитану, Бо Хорвату, который ex officio должен сплачивать раздевалку. Именно джерси с его фамилией прилетело на лёд в последнем матче, что очень задело Бо: «В прошлом году я уже видел такое, и это максимально задевает. Я понимаю недовольство болельщиков, мы давали им мало поводов для радости. Мы много лет провели в перестройке, и прямо сейчас ситуация выглядит так, как будто мы никогда больше не победим».



У капитана истекает контракт летом, и среди фанатов ведутся жаркие споры: сохранять игрока или нет? Соотношение пока примерно 50/50. Есть сомнения в том, что он действительно держит раздевалку: в прошлом году, непосредственно перед отставкой Грина, некоторые журналисты писали о расколе команды на лагеря Миллера и Хорвата.

При этом к российским игрокам претензий не так много. Несмотря на то что у Кузьменко пока лишь два очка в шести играх и «-5», фанатам нравится его стиль игры и то, что он выкладывается на льду. Илья Михеев и Василий Подколзин тоже получают хвалебные отзывы за самоотверженность и свою игру в защите. Гораздо больше ненависти получают игроки типа упомянутого выше Миллера или Бёзера.

Андрей Кузьменко Фото: AP/TASS

Прямо сейчас состав «Ванкувера» чисто на бумаге выглядит весьма способным — но со всех сторон идут сообщения о том, что раздевалка развалена. Общекомандное собрание без участия тренеров прошло уже после третьей игры и пока не помогло практически никак. В дело пора вмешиваться менеджменту и выковыривать из раздевалки гнойники, пока общекомандный организм окончательно не запаршивел.