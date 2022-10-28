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Кузьменко отметился вторым голом в НХЛ, отличившись в игре «Сиэтл» — «Ванкувер»

Кузьменко отметился вторым голом в НХЛ, отличившись в игре «Сиэтл» — «Ванкувер»
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В эти минуты в Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Ванкувер Кэнакс». Завершился второй период, счёт в матче равный – 3:3.

На 14-й минуте второй двадцатиминутки отличиться удалось 26-летнему российскому нападающему «Ванкувера» Андрею Кузьменко, который вывел свою команду вперёд в счёте (3:2) в большинстве с передач Джей Ти Миллера и Элиаса Петтерссона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что Кузьменко проводит свой дебютный сезон в НХЛ. Это его восьмая игра за «Ванкувер», ранее он отметился одной заброшенной шайбе – в дебютном матче с «Эдмонтоном», а ещё через одну игру Андрей отдал результативный пас с «Вашингтон Кэпиталз» В этой встрече с «Сиэтлом» он также отдал одну голевую передачу на соотечественника Илью Михеева.

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