Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение Габорика

На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2.

Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, выполненной при игре в большинстве. Таким образом нападающий достиг отметки в 50 очков, набранных за карьеру в НХЛ при игре с численным преимуществом.

На достижение рубежа в 50 очков в большинстве Капризову понадобилось всего 143 матча, что является новым клубным рекордом. Прежнее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, затратившему 186 игр на аналогичный результат.