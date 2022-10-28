Кирилл Капризов установил новый рекорд «Миннесоты», превзойдя достижение Габорика
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На льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2.
Российский нападающий «дикарей» Кирилл Капризов в этом матче отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, выполненной при игре в большинстве. Таким образом нападающий достиг отметки в 50 очков, набранных за карьеру в НХЛ при игре с численным преимуществом.
На достижение рубежа в 50 очков в большинстве Капризову понадобилось всего 143 матча, что является новым клубным рекордом. Прежнее достижение принадлежало словаку Мариану Габорику, затратившему 186 игр на аналогичный результат.
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