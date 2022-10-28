«Он бог хоккея!» В Америке крутят видео издевательского гола Капризова

Старт сезона получился для Кирилла Капризова во многом парадоксальным. Нападающий остался системообразующей силой «Миннесоты» в атаке и продолжил исправно набирать очки, но на соседней полке начал коллекционировать минусы.



10 дней назад Капризов с показателем «—8» имел худшую полезность во всей лиге. Отгрузив дубль «Колорадо», Кирилл присутствовал при четырёх пропущенных шайбах своей команды. К 24 октября ситуация чуть выправилась: форвард «скинул» два минуса и ушёл с последнего места. «Если честно, я не знаю, сколько я насобирал минусов в первых матчах и общий показатель тоже. Все отскоки не в твою сторону», — сам Капризов, впрочем, не был слишком взволнован неприятной тенденцией.



После встречи с «Оттавой» хоккеист добрался до «—5», но его главным достижением в этом матче стали два набранных очка. Игра началась для «Уайлд» не лучшим образом: на четвёртой минуте защитники «дикарей» предприняли неудачную попытку вывести шайбу из зоны, за что поплатились мощнейшим и точным броском в исполнении Алекса Дебринкэта.

Для симметричного ответа «Миннесота» использовала меньшинство. Ударное звено запустило долгую позиционку, последним касанием в которой стал филигранный бросок Матса Цуккарелло. В качестве ассистента в этой атаке выступил Капризов, а на излёте периода он забил сам. Нападающий вступил в борьбу на пятаке и вовремя подставил клюшку под наброс Джареда Сперджена.

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Взятие ворот получилось во многом издевательским. Капризов оставил в дураках Эрика Брённстрема. Защитник пытался оттянуть Кирилла от голкипера, но не смог заблокировать его клюшку. Продолжая толкаться с Бреннстремом, Капризов выставил её и ювелирно переправил шайбу в сетку.



«Кирилл Капризов настолько талантлив. Он бог хоккея», — один из болельщиков лаконично оценил действия 97-го номера «Уайлд». Видео гола Капризова мгновенно завирусилось и попало везде — от официальных аккаунтов НХЛ до известного телеканала Sportsnet.



Во втором периоде Райан Хартман увеличил преимущество «Миннесоты» до двух голов. В дебюте третьей двадцатиминутки «Оттава» усилиями Тома Шабо реализовала двойное большинство. Однако в дальнейшем «Уайлд» действовали более дисциплинированно и довели дело до победы.



Капризов был признан третьей звездой матча. Он забил пятый гол и отдал пятый ассист в седьмом матче сезона. Любопытно, что Кирилл провёл на площадке чуть менее 19 минут — это его минимальный показатель в нынешней регулярке. Его следующий выход на сцену НХЛ состоится послезавтра, 30 октября, когда «Миннесота» сыграет на выезде с «Детройтом».