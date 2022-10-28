Пресс-служба НХЛ дала совет по игре против Капризова после потрясающего гола россиянина

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги в «Твиттере» прокомментировала гол российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (4:2). Форвард в этой встрече отметился не только заброшенной шайбой, но и результативной передачей.

«Вот совет… Всегда следите за Кириллом Капризовым у ворот», — говорится в сообщении.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в ночь с 27 на 28 октября на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Гости одержали победу со счётом 4:2.