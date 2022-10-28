Кудашов: Лилья прекрасно играет в «Динамо». Он подносит снаряды другим

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов поделился мнением о выступлении ряда игроков клуба, включая шведского форварда Якоба Лилью.

«Лилья играет не так ярко, как в «Барысе»? Забудьте вы о том, кто иностранец, а кто молодой. Он выполняет большой объём работы, мы полностью довольны его игрой. Когда он забил три, вы пели дифирамбы. Сейчас он немного не забил, тем более после травмы, вы говорите про проблемы. Нет у него никаких проблем. В матче с Нижним у него было три железобетонных момента, и там надо было вратаря похвалить, что он сыграл прекрасно. Он не растерял ничего, и возможно, что, когда он играет с О’Деллом и Рашевским, забивают другие, но вы не замечаете те действия, которые он делает. Вы привыкли видеть последний бросок, а он сейчас на другой позиции, подносит снаряды. Здесь нельзя так говорить.

Замена Коновалова на Волкова была психологическим моментом? Да, я и на лавке так сказал, что не всегда замена вратаря происходит за его игру.

Игумнов принимает участие в пиар-акциях, а когда вернётся на лёд? Он участвует в хорошей образовательной программе для средних школ, и мы с удовольствием принимаем в ней участие. Наши игроки ходят по школам и проводят уроки физкультуры, считаю, что это хорошая идея. А если говорить о его здоровье, то 3 ноября ему снимают гипс. Он тренируется, катается. У него был перелом руки», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.