Джейк Гюнцель вошёл в топ-10 снайперов в истории «Питтсбурга» в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз». После двух периодов хозяева впереди — 2:1.

При этом счёт в матче был открыт гостями — в середине второго периода отличился Джейк Гюнцель. Для американского форварда этот гол стал 165-м в его североамериканской карьере, благодаря чему он вошёл в топ-10 снайперов в истории «Питтсбурга» в НХЛ. Гюнцель превзошёл результат Рона Фрэнсиса (164) и повторил достижение Мартина Страки (165).

Клубный рекорд принадлежит Марио Лемье (690), следом располагаются Сидни Кросби (521) и Евгений Малкин (448), продолжающие выступать за «Питтсбург». В пятёрку лучших также входят Яромир Ягр (439) и Жан Проново (316).