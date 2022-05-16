Гюнцель забил яркий гол в ворота Шестёркина, подбросив шайбу себе ногой

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит седьмой, решающий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб за «Питтсбург» в ворота российского голкипера Игоря Шестёркина забросил Джейк Гюнцель, который подбросил шайбу себе ногой.

Посмотреть видео гола можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Счёт в серии 3-3. Победитель этого противостояния во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Каролиной Харрикейнз», который в своём первом раунде обыграл «Бостон Брюинз».

Напомним, «Питтсбург» завершил регулярный чемпионат на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 103 очка. «Рейнджерс», в свою очередь, завершили регулярный чемпионат на четвёртом месте, набрав 110 очков.