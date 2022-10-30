Овечкин и партнёры поздравили голкипера Кемпера с первым шат-аутом за «Вашингтон»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которые сумели оправиться после поражения от «Даллас Старз» (0:3) в прошлой игре.

Голкипер столичных Дарси Кемпер оформил свой первый шат-аут за «Вашингтон», отразив все 34 броска по воротам. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин и партнёры по команде поздравили вратаря с этим достижением.

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Напомним, в прошедшее межсезонье «Вашингтон» заключил пятилетнее соглашение с 32-летним вратарём на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн. В прошлом сезоне голкипер в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.