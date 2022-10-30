Овечкин и партнёры поздравили голкипера Кемпера с первым шат-аутом за «Вашингтон»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0, которые сумели оправиться после поражения от «Даллас Старз» (0:3) в прошлой игре.
Голкипер столичных Дарси Кемпер оформил свой первый шат-аут за «Вашингтон», отразив все 34 броска по воротам. Российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин и партнёры по команде поздравили вратаря с этим достижением.
Напомним, в прошедшее межсезонье «Вашингтон» заключил пятилетнее соглашение с 32-летним вратарём на общую сумму $ 26,25 млн. В среднем за сезон Кемпер будет получать $ 5,25 млн. В прошлом сезоне голкипер в составе «Колорадо Эвеланш» стал обладателем Кубка Стэнли.
- 30 октября 2022
-
08:27
-
08:13
-
07:46
-
07:45
-
07:24
-
07:06
-
07:04
-
07:00
-
06:42
-
06:39
-
06:30
-
06:21
-
06:14
-
05:50
-
05:42
-
05:22
-
05:06
-
04:27
-
03:16
-
02:50
-
02:00
- 29 октября 2022
-
23:51
-
23:39
-
23:22
-
22:50
-
22:01
-
21:49
-
21:26
-
21:07
-
20:47
-
20:10
-
19:28
-
18:18
-
18:08
-
17:53