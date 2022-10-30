Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке состоялся матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) одержали хозяева.
На 18-й минуте встречи счёт открыл форвард хозяев Фабиан Зеттерлунд с передачи Нико Хишира.
На четвёртой минуте второго периода «Нью-Джерси Дэвилз» дважды огорчил вратаря гостей Элвиса Мерзликина. Спустя три минуты российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов одну шайбу отыграл. На последней минуте второго периода счёт 4:1 сделал Джон Марино.
На четвёртой минуте третьего периода пятую шайбу хозяев забросил Йонас Зигенталер с передач Доусона Мерсера и Эрика Хаулы. Довёл счёт до крупного нападающий «дьяволов» Джек Хьюз с передач Томаша Татара и Йеспера Братта. Форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд на 15-й минуте третьего периода сделал счёт разгромным.
Следующий матч «Нью-Джерси Дэвилз» проведёт с «Ванкувером» в гостях в ночь на 2 ноября мск. «Коламбус» сыграет в гостях с «Колорадо» вечером 4 ноября.
- 30 октября 2022
-
23:57
-
23:46
-
23:39
-
22:26
-
21:41
-
21:17
-
21:08
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:37
-
20:16
-
20:02
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:31
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
18:38
-
18:28
-
18:07
-
17:58
-
17:48
-
17:41
-
17:33
-
17:28
-
17:15
-
16:51
-
16:47
-
16:41
-
16:35
-
16:30
-
16:24