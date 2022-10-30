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Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Нью-Джерси»

Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Нью-Джерси»
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В Ньюарке состоялся матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) одержали хозяева.

На 18-й минуте встречи счёт открыл форвард хозяев Фабиан Зеттерлунд с передачи Нико Хишира.

На четвёртой минуте второго периода «Нью-Джерси Дэвилз» дважды огорчил вратаря гостей Элвиса Мерзликина. Спустя три минуты российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов одну шайбу отыграл. На последней минуте второго периода счёт 4:1 сделал Джон Марино.

На четвёртой минуте третьего периода пятую шайбу хозяев забросил Йонас Зигенталер с передач Доусона Мерсера и Эрика Хаулы. Довёл счёт до крупного нападающий «дьяволов» Джек Хьюз с передач Томаша Татара и Йеспера Братта. Форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд на 15-й минуте третьего периода сделал счёт разгромным.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2022, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
7 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Зеттерлунд (Хишир) – 17:10 (5x5)   2:0 Хишир – 23:22 (5x5)   3:0 Грейвз (Братт, Хьюз) – 23:55 (5x5)   3:1 Чинахов (Силлинджер, Джонсон) – 26:39 (5x5)   4:1 Марино – 39:38 (5x5)   5:1 Зигенталер (Мерсер, Хаула) – 43:46 (5x4)   6:1 Братт (Хьюз, Татар) – 52:47 (5x5)   7:1 Вуд (Бастиан, Маклауд) – 54:47 (5x5)

Следующий матч «Нью-Джерси Дэвилз» проведёт с «Ванкувером» в гостях в ночь на 2 ноября мск. «Коламбус» сыграет в гостях с «Колорадо» вечером 4 ноября.

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