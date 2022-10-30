Гол Чинахова не спас «Коламбус» от разгромного поражения в матче с «Нью-Джерси»

В Ньюарке состоялся матч в рамках регулярного сезона НХЛ. «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 7:1 (1:0, 3:1, 3:0) одержали хозяева.

На 18-й минуте встречи счёт открыл форвард хозяев Фабиан Зеттерлунд с передачи Нико Хишира.

На четвёртой минуте второго периода «Нью-Джерси Дэвилз» дважды огорчил вратаря гостей Элвиса Мерзликина. Спустя три минуты российский форвард «Коламбуса» Егор Чинахов одну шайбу отыграл. На последней минуте второго периода счёт 4:1 сделал Джон Марино.

На четвёртой минуте третьего периода пятую шайбу хозяев забросил Йонас Зигенталер с передач Доусона Мерсера и Эрика Хаулы. Довёл счёт до крупного нападающий «дьяволов» Джек Хьюз с передач Томаша Татара и Йеспера Братта. Форвард «Нью-Джерси» Майлз Вуд на 15-й минуте третьего периода сделал счёт разгромным.

Следующий матч «Нью-Джерси Дэвилз» проведёт с «Ванкувером» в гостях в ночь на 2 ноября мск. «Коламбус» сыграет в гостях с «Колорадо» вечером 4 ноября.