Р. Ротенберг: Кузьменко забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после победы над «Спартаком» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ сообщил, что следит за игрой Андрея Кузьменко в «Ванкувер Кэнакс». Ранее нападающий выступал за СКА.

«Конечно, я слежу за всеми игроками. Интересно, как они развиваются. Кузьменко забивает с пятачка – мы отрабатывали это в прошлом сезоне. Сезон только начинается, посмотрим, что будет дальше.

Желаем Кузе удачи, здоровья. Как и всем нашим хоккеистам, которые играют в других системах. В «Спартаке», например, – всем здоровья, удачи и побед, – приводит слова Ротенберга официальныйй сайт СКА.

В нынешнем сезоне 26-летний Кузьменко принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил три шайбы и сделал три результативные передачи при показателе полезности "-3" и отсутствии штрафного времени.