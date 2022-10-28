Три русских гола прервали канадский позор. Михеев и Кузьменко тащат «Ванкувер» со дна

«Косатки» оставались последней командой в НХЛ, ни разу не побеждавшей в этом сезоне. Россияне помогли им выиграть очень важный матч.

С каждым новым поражением «Ванкувер Кэнакс» под одним из самых опытных тренеров НХЛ всё сильнее раскачивалось кресло. До начала сезона мало кто мог ожидать, что к концу октября именно команда Брюса Будро будет оставаться единственной в североамериканской лиге, не одержавшей ни одной победы в сезоне. Однако «Кэнакс» вдрызг провалили старт регулярного чемпионата, проиграли семь матчей подряд и обустроились на последнем месте в турнирной таблице НХЛ.

«C первого дня сборов у нас хороший контакт с тренерским штабом. Мы работаем вместе и хотим найти выход из этой ситуации. Я генеральный менеджер, поэтому несу такую же ответственность за происходящее, как тренеры и хоккеисты. Мы работаем все вместе. Я вижу, как усердно работает тренерский штаб. Моя задача состоит в том, чтобы помогать им.

Я верю в наш молодой костяк. У нас много хороших и молодых хоккеистов. Мы шестые в списке самых молодых команд в лиге. Поэтому нашему составу ещё предстоит многому научиться», – говорил генеральный менеджер «Ванкувера» Патрик Альвин накануне матча с «Сиэтлом», пытаясь отвести удар от штаба Будро и снять дополнительное давление с команды.

Но слова – это лишь слова, а приоритетом в работе тренера всё равно являются исключительно турнирные результаты. И если бы сегодня «Кэнакс» потерпели восьмое поражение подряд, то уже никакие аргументы могли бы не спасти 67-летнего специалиста от увольнения. Гостям удалось хорошее начало встречи, и уже на пятой минуте первого периода они открыли счёт – российский нападающий Илья Михеев подстерёг отскок и забросил первую шайбу после перехода в «Ванкувер».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако уже под занавес стартовой трети «Ванкувер» словил крайне неприятные флэшбеки из недавнего прошлого. Провальный старт «Кэнакс» ознаменовался такой интересной особенностью — в пяти матчах из семи «косатки» вели в счёте, но это не принесло им никаких дивидендов по завершении встречи.

«Ванкувер» даже установил антирекорд НХЛ, став первой командой в истории лиги, проигравшей четыре подряд матча на старте сезона, в каждом из которых было упущено преимущество в две шайбы.

Новость по теме «Ванкувер» проиграл четвёртый матч подряд со старта сезона НХЛ, ведя в счёте в две шайбы

Вот и на этот раз «Кэнакс» халатно отнеслись к своему преимуществу, в конце первого периода позволив «кракенам» не только восстановить равенство на табло, но и отправиться на перерыв с перевесом в счёте – шайбы защитника Джейми Олексяка и форварда Джареда Макканна разделили всего 63 секунды. Благодаря голу в ворота Тэтчера Демко 26-летний нападающий продлил голевую серию до четырёх встреч.

Старт второго периода снова остался за командой Будро – и уже спустя четыре минуты после возвращения команд на лёд дубль оформил Михеев. Российский форвард использовал большинство, удачно бросив между ног канадскому голкиперу Мартину Джонсу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Следом отличился ещё один российский нападающий «косаток» Андрей Кузьменко — также в численном преимуществе. 26-летний форвард с пятака переправил шайбу в ворота, воспользовавшись отличной передачей в исполнении Джей Ти Миллера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Однако уже через 16 секунд «Ванкувер» опять упустил преимущество в счёте, позволив забить Мэтти Бенирсу. В начале третьего периода за дело взялся самый звёздный игрок нынешних «Кэнакс» — Элиас Петтерссон. Спустя 76 секунд с начала заключительного отрезка шведский форвард с близкого расстояния переправил шайбу в ворота Джонса и вывел «косаток» вперёд.

На этот раз гости оказались в состоянии удержать преимущество, а за полторы минуты до конца основного времени Конор Гарланд броском из своей зоны поразил пустые ворота и вроде как позволил болельщикам «Ванкувера» расслабиться и приготовиться отмечать первую победу в сезоне.

«Брейкинг. «Ванкувер» вот-вот выиграет хоккейный матч», – написал канадский журналист Ник Альберга после гола Гарланда.

Но «Кэнакс» не были бы сами собой, если бы даже в такой ситуации не устроили себе и своим поклонникам нервную концовку. Защитник Тайлер Майерс допустил нарушение правил на последней минуте – «Кракен» снова заменили вратаря на шестого полевого игрока и смогли отыграть одну шайбу усилиями Джейдена Шварца. На спасение у хозяев оставалось ещё 30 секунд, однако гости всё-таки выстояли.

«Я успокоился слишком рано», – иронично заметил Альберга после завершения встречи.

Благодаря одержанной победе «Ванкувер» последним лишился статуса команды НХЛ, не выигравшей ни одного матча в этом сезоне. А для самого наставника «косаток» эта победа оказалась исторической. Для 67-летнего специалиста она стала 600-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Наибольшее количество матчей Брюс выиграл с «Анахайм Дакс» (208), ещё 201 победу одержал, работая с Александром Овечкиным в «Вашингтон Кэпиталз», 158 матчей было выиграно в «Миннесоте Уайлд», а с «Ванкувером» он праздновал успех в 33-й раз. Будро стал 22-м тренером в истории (и шестым действующим), достигшим столь весомой отметки.

Наибольшую лепту в победу своей команды внесли российские игроки «Ванкувера». По крайней мере, именно так посчитали представители НХЛ, ответственные за выбор лучших игроков матчей. Оформивший дубль Михеев был признан первой звездой матча, а набравший 2 (1+1) очка Кузьменко – третьей. Между ними расположился нападающий «Сиэтла» Макканн. Кажется, именно россиянам больше всего должен быть благодарен главный тренер «Кэнакс» за то, что 600-я победа в его карьере всё-таки состоялась.