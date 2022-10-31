«Это пошло бы во вред НХЛ». Экс-форвард «Вашингтона» о решении лиги не отстранять россиян

Нападающий СКА Дмитрий Яшкин, поигравший в Северной Америке за «Вашингтон Кэпиталз», поделился мыслями о причинах, по которым в Национальной хоккейной лиге решили не отстранять российских хоккеистов. На руководство НХЛ оказывалось немалое давление.
«Сложно сказать. Наверное, один из главных поводов в том, что среди звёзд лиги есть много россиян. Такое отстранение пошло бы во вред им самим. И, в принципе, много рекламы на них делают, поэтому они являются частью этой лиги», — приводит слова Яшкина «НА СПОРТЕ».
Отметим, что сам нападающий в НХЛ успел поиграть за «Вашингтон Кэпиталз», «Сент-Луис Блюз» и «Аризону Койотс». Всего в главной лиге Северной Америки Яшкин принял участие в 315 матчах, в которых забросил 27 шайб и отдал 43 результативные передачи при общем показателе полезности «+6».
- 31 октября 2022
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