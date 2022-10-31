Яшкин об отстранении чешских игроков из КХЛ: об этом не говорили, когда я переходил в СКА
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Нападающий СКА Дмитрий Яшкин, представляющий сборную Чехии, прокомментировал решение местной Федерации хоккея отстранить от выступления за национальную команду хоккеистов из КХЛ. Кроме того, форвард санкт-петербургского клуба поделился мыслями, почему этот риск не остановил его от продолжения карьеры в России.
«Об отстранении никто не говорил, когда я подписывал. Не знаю, вроде как речи об этом не было. Конечно, это неожиданно и не очень приятно, но это решение приняла Чешская Республика или те, кто управляет там хоккеем, поэтому я ничего с этим поделать не могу», — приводит слова Яшкина «НА СПОРТЕ».
Отметим, что чешский нападающий занимает третье место в списке снайперов КХЛ. Яшкин сыграл 24 матча, в которых забросил 13 шайб.
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