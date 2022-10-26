Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку после допуска россиян до матчей в Праге

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек поделился эмоциями от допуска российских игроков до европейской серии НХЛ. Первые два матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» были сыграны в Праге 7 и 8 октября. Гашек призвал руководство лиги в лице комиссара НХЛ Гэри Беттмэна и его заместителя Билла Дэйли уйти в отставку после такого решения.
«Гэри Беттман и Билл Дэйли должны уйти из НХЛ. То, как они вели себя по отношению к нашей стране, и то, что они не уважали позицию нашего министерства на нашей суверенной территории, непростительно.
Если они продолжат возглавлять НХЛ, что вероятно в ближайшем будущем, я не хочу, чтобы лига пришла на нашу территорию. Я буду действовать соответственно. Если следующее руководство принесёт извинения за своё отношение, я буду рад и очень рад снова приветствовать НХЛ в Чехии», — приводит слова Гашека The Athletic.
- 26 октября 2022
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