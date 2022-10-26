Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку после допуска россиян до матчей в Праге

Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку после допуска россиян до матчей в Праге
Комментарии

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек поделился эмоциями от допуска российских игроков до европейской серии НХЛ. Первые два матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» были сыграны в Праге 7 и 8 октября. Гашек призвал руководство лиги в лице комиссара НХЛ Гэри Беттмэна и его заместителя Билла Дэйли уйти в отставку после такого решения.

«Гэри Беттман и Билл Дэйли должны уйти из НХЛ. То, как они вели себя по отношению к нашей стране, и то, что они не уважали позицию нашего министерства на нашей суверенной территории, непростительно.

Если они продолжат возглавлять НХЛ, что вероятно в ближайшем будущем, я не хочу, чтобы лига пришла на нашу территорию. Я буду действовать соответственно. Если следующее руководство принесёт извинения за своё отношение, я буду рад и очень рад снова приветствовать НХЛ в Чехии», — приводит слова Гашека The Athletic.

Новость по теме
Гашек объяснил, почему назвал Александра Овечкина трусом
Новость по теме
Кубок мира — 2024 по хоккею могут перенести из-за нежелания стран играть со сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022