Гашек призвал руководство НХЛ уйти в отставку после допуска россиян до матчей в Праге

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек поделился эмоциями от допуска российских игроков до европейской серии НХЛ. Первые два матча между «Сан-Хосе Шаркс» и «Нэшвилл Предаторз» были сыграны в Праге 7 и 8 октября. Гашек призвал руководство лиги в лице комиссара НХЛ Гэри Беттмэна и его заместителя Билла Дэйли уйти в отставку после такого решения.



«Гэри Беттман и Билл Дэйли должны уйти из НХЛ. То, как они вели себя по отношению к нашей стране, и то, что они не уважали позицию нашего министерства на нашей суверенной территории, непростительно.



Если они продолжат возглавлять НХЛ, что вероятно в ближайшем будущем, я не хочу, чтобы лига пришла на нашу территорию. Я буду действовать соответственно. Если следующее руководство принесёт извинения за своё отношение, я буду рад и очень рад снова приветствовать НХЛ в Чехии», — приводит слова Гашека The Athletic.

Новость по теме Гашек объяснил, почему назвал Александра Овечкина трусом