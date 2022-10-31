Лучший голкипер начала регулярного сезона НХЛ выбыл из строя из-за травмы

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер получил повреждение и выбыл из строя, сообщает журналист Мэтью ДеФранкс в своём «твиттере» со ссылкой на слова генерального менеджера «звёзд» Джима Нилла.
Также отмечается, что в связи с этим в основу «Далласа» не может быть вызван российский голкипер Антон Худобин, играющий сейчас за клуб АХЛ «Техас Старз» из-за потолка зарплат.
Эттингер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги является лидером по коэффициенту надёжности — 1,4. У ближайшего преследователя голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера — 1,59.
Джейк Эттингер покинул площадку по ходу матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6) в субботу, 29 октября 2022 года. Этингера в начале второго периода заменил Скотт Уэджвуд.
«Даллас» после проведённых девяти игр набрал 11 очков и занимает третью строчку в таблице Западной конференции.
- 31 октября 2022
-
21:17
-
20:58
-
20:50
-
20:45
-
20:30
-
20:18
-
20:12
-
20:07
-
19:52
-
19:41
-
19:18
-
18:54
-
18:30
-
18:07
-
17:19
-
17:00
-
16:59
-
16:44
-
16:35
-
16:13
-
15:57
-
15:36
-
15:34
-
15:16
-
14:51
-
14:38
-
14:00
-
13:40
-
13:23
-
13:10
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:41
-
12:20