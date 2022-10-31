Лучший голкипер начала регулярного сезона НХЛ выбыл из строя из-за травмы

Вратарь «Даллас Старз» Джейк Эттингер получил повреждение и выбыл из строя, сообщает журналист Мэтью ДеФранкс в своём «твиттере» со ссылкой на слова генерального менеджера «звёзд» Джима Нилла.

Также отмечается, что в связи с этим в основу «Далласа» не может быть вызван российский голкипер Антон Худобин, играющий сейчас за клуб АХЛ «Техас Старз» из-за потолка зарплат.

Эттингер в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги является лидером по коэффициенту надёжности — 1,4. У ближайшего преследователя голкипера «Эдмонтона» Стюарта Скиннера — 1,59.

Джейк Эттингер покинул площадку по ходу матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:6) в субботу, 29 октября 2022 года. Этингера в начале второго периода заменил Скотт Уэджвуд.

«Даллас» после проведённых девяти игр набрал 11 очков и занимает третью строчку в таблице Западной конференции.