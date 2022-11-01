«Амур» обыграл «Салават» по буллитам и прервал шестиматчевую победную серию уфимцев

В Уфе завершился матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. Местный «Салават Юлаев» принимал хабаровский «Амур». Победу по буллитам со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) одержали гости.

На девятой минуте первого периода счёт в матче открыли гости. Сергей Дубакин с передач Владислава Барулина и Дениса Вихарева забросил первую шайбу хабаровчан.

В конце второго периода форвард уфимцев Данил Алалыкин с передач Евгения Бирюкова и Данила Башкирова сравнял счёт в матче.

В серии буллитов лучше оказались хабаровчане. Победный бросок на счету форварда «Амура» Ярослава Лихачёва.

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Следующий матч «Салават Юлаев» проведёт в гостях с казанским «Ак Барсом» 3 ноября. В этот же день «Амур» в гостях сыграет с «Автомобилистом».