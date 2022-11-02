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Ткачук не реализовал выход один на один с Василевским на последней секунде матча

Ткачук не реализовал выход один на один с Василевским на последней секунде матча
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023 «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву». Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли одержал победу со счётом 4:3.

Примечательно, что в самой концовке третьего периода «молнии» едва не упустили волевую победу. Канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос совершил крайне неточную передачу в направлении российского защитника Михаила Сергачёва, который не сумел коснуться шайбы, в результате чего американский форвард «сенаторов» Брэди Ткачук убежал один на один с российским голкипером Андреем Василевским. 23-летний нападающий успел произвести бросок по воротам «Тампы» за секунду до конца третьего периода, но сравнять счёт у нападающего гостей не получилось.

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