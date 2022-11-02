Ткачук не реализовал выход один на один с Василевским на последней секунде матча
Поделиться
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023 «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву». Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли одержал победу со счётом 4:3.
Примечательно, что в самой концовке третьего периода «молнии» едва не упустили волевую победу. Канадский форвард «Тампы» Стивен Стэмкос совершил крайне неточную передачу в направлении российского защитника Михаила Сергачёва, который не сумел коснуться шайбы, в результате чего американский форвард «сенаторов» Брэди Ткачук убежал один на один с российским голкипером Андреем Василевским. 23-летний нападающий успел произвести бросок по воротам «Тампы» за секунду до конца третьего периода, но сравнять счёт у нападающего гостей не получилось.
Комментарии
- 2 ноября 2022
-
07:10
-
06:59
-
06:49
-
06:42
-
06:32
-
06:26
-
06:20
-
06:14
-
06:10
-
05:59
-
05:35
-
05:24
-
04:54
-
04:47
-
04:43
-
04:39
-
04:28
-
04:16
-
03:55
-
03:28
-
03:17
-
02:30
- 1 ноября 2022
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:18
-
23:08
-
23:02
-
22:50
-
22:41
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:13
-
22:08
Партнерский контент