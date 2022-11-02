3 очка Кучерова и 2 очка Сергачёва принесли «Тампе» победу над «Оттавой»

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву». Финалист прошлого сезона Кубка Стэнли одержал победу со счётом 4:3.



«Молнии» трижды уступали в счёте и отыгрывались. На шестой минуте отличился 26-летний нападающий «Сенаторз» Дилан Гэмбрелл. Но на четвёртой минуте второго периода «Тампа» реализовала большинство, которое у неё было после штрафа Джейка Сандерсона. Голом отметился россиянин Михаил Сергачёв, а его ассистентами выступили Стивен Стэмкос и Никита Кучеров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Дальше у «молний» была возможность реализовать двойное большинство, но вместо этого они пропустили – форвард «Оттавы» Мэтью Джозеф реализовал выход на Василевского. В третьем периоде Алекс Киллорн сравнял счёт. Через 40 секунд Клод Жиру воспользовался ошибкой Василевского, но снова своё слово сказали россияне. Сначала Кучеров отдал результативный пас Брейдену Пойнту, а затем забросил сам с передачи Сергачёва.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Василевский совершил 12 спасений за матч. У Сергачёва, набравшего за 25 минут два очка, было четыре броска и два штрафа. Автор трёх очков Кучеров за 22.29 также совершил четыре броска. Владислав Наместников отыграл 16 минут 42 секунды и дважды угрожал воротам соперника. У «Оттавы» защитник Никита Зайцев провёл на льду 19 минут 9 секунд с итоговым коэффициентом «-1».