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Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой матча с «Оттавой»

Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой матча с «Оттавой»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Игра завершилась победой финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли со счётом 4:3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой этого матча. 29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в противостоянии.

Второй звездой признан нападающий «молний» Брэйден Пойнт, у которого 2 (1+1) очка, а третьей — форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провёл 10 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.

В следующем матче «Лайтнинг» встретится с «Каролиной», а «Оттава» проведёт матч с «Вегасом». Матч пройдут 4 ноября соответственно.

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