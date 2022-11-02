Нападающий «Тампы» Кучеров признан первой звездой матча с «Оттавой»

В Тампе (США) на стадионе «Амали Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/23, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Оттаву Сенаторз». Игра завершилась победой финалиста прошлого сезона Кубка Стэнли со счётом 4:3.



Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал первой звездой этого матча. 29-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в противостоянии.

Второй звездой признан нападающий «молний» Брэйден Пойнт, у которого 2 (1+1) очка, а третьей — форвард «Сенаторз» Мэттью Джозеф, забивший один гол.

В текущем сезоне Кучеров провёл 10 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.



В следующем матче «Лайтнинг» встретится с «Каролиной», а «Оттава» проведёт матч с «Вегасом». Матч пройдут 4 ноября соответственно.