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«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ в серии буллитов

«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ в серии буллитов
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эй-Пи-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 Б.

Уже в первом периоде соперники забросили пять шайб. В составе гостей дубль оформил Адам Хенрик, а ещё одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано. У хозяев по результативному броску нанесли Эрик Карлсон и Нико Штурм.

Во втором периоде «Сан-Хосе» удалось сравнять счёт. Тимо Майер также оформил дубль, а у гостей шайбу забросил Райан Строум.

В третьей двадцатиминутке соперники обменялись результативными атаками. У гостей отметился Макс Комтуа, а у хозяев — Карлссон, который перевёл матч в овертайм. Там забить соперникам не удалось, а в серии буллитов точнее оказались гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 6
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Хенрик (Шаттенкирк) – 05:16 (5x5)   1:1 Карлссон (Гертл) – 06:18 (5x5)   2:1 Штурм (Карлссон, Мегна) – 06:41 (5x5)   2:2 Ватрано (Лундестрём) – 10:52 (5x5)   2:3 Хенрик (Зеграс, Шаттенкирк) – 19:45 (5x5)   3:3 Майер (Барабанов, Карлссон) – 23:28 (5x4)   3:4 Строум (Клингберг, Терри) – 35:10 (5x5)   4:4 Майер – 35:31 (5x5)   4:5 Комтуа (Терри, Больё) – 51:31 (5x5)   5:5 Карлссон (Барабанов, Гертл) – 57:48 (6x5)   5:6 Терри – 65:00 (ПБ)
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