«Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ в серии буллитов

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эй-Пи-Центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:5 Б.



Уже в первом периоде соперники забросили пять шайб. В составе гостей дубль оформил Адам Хенрик, а ещё одну шайбу забросил Фрэнк Ватрано. У хозяев по результативному броску нанесли Эрик Карлсон и Нико Штурм.



Во втором периоде «Сан-Хосе» удалось сравнять счёт. Тимо Майер также оформил дубль, а у гостей шайбу забросил Райан Строум.



В третьей двадцатиминутке соперники обменялись результативными атаками. У гостей отметился Макс Комтуа, а у хозяев — Карлссон, который перевёл матч в овертайм. Там забить соперникам не удалось, а в серии буллитов точнее оказались гости.