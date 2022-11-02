Защитник «Вегаса» забросил победную шайбу в матче «Вашингтоном» из под Овечкина

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог сдержать защитника «Вегас Голден Найтс» Ши Теодора в эпизоде с решающим голом в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ. Теодор принёс своей команде победу, забросив шайбу в овертайме. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.

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Овечкин не справился с Теодором, который получил передачу за спину. В итоге защитник «Вегаса» уверенно переиграл голкипера соперника.



В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.