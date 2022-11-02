Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Вегаса» забросил победную шайбу в матче «Вашингтоном» из под Овечкина

Защитник «Вегаса» забросил победную шайбу в матче «Вашингтоном» из под Овечкина
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог сдержать защитника «Вегас Голден Найтс» Ши Теодора в эпизоде с решающим голом в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ. Теодор принёс своей команде победу, забросив шайбу в овертайме. Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Овечкин не справился с Теодором, который получил передачу за спину. В итоге защитник «Вегаса» уверенно переиграл голкипера соперника.

В этой встрече Овечкин набрал одно очко за результативную передачу. Россиянин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.

Новость по теме
«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Вашингтона», Овечкин отметился передачей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022