«Вегас» в овертайме вырвал победу у «Вашингтона». Овечкин отметился передачей

На льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне (США) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/23, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Вегас Голден Найтс». Основное время завершилось вничью 2:2, а на 95-й секунде овертайма гости оформили победную шайбу.
В составе «Вашингтона» отличились швед Маркус Юханссон и американец Тревор ван Римсдайк. Одной результативной передачей отметился российский нападающий Александр Овечкин, на счету которого теперь суммарно 1419 очков в НХЛ. Два ассиста оформил Дилан Строум.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
У «Вегас Голден Найтс» шайбы на счету Джека Айкела и Уильяма Каррье. А автором решающего гола в овертайме стал защитник Ши Теодор.
Овечкин завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Он совершил четыре силовых приёма, его партнёр по команде Гарнет Хэтэуэй – восемь. Защитник Дмитрий Орлов провёл на льду 24 минуты 50 секунд при коэффициенте «+1», трёх бросках по воротам и двух хитах. Евгений Кузнецов отыграл 17 минут 35 секунд и не отметился результативными действиями.
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