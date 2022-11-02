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КХЛ представила форму команд на Матч звёзд

КХЛ представила форму команд на Матч звёзд
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Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги представила форму команд на Матч звёзд, который пройдёт в Челябинске.

«Форма каждой из команд представляет собой сочетание двух цветов – золотого и белого (дивизион Чернышёва), белого и серебряного (дивизион Тарасова), черного и золотого (дивизион Харламова), серебряного и черного (дивизион Боброва). Выбор цветов обусловлен гаммой герба Челябинска, на котором изображен золотой верблюд на серебряном щите. Плюс добавились классические черный и белый, которые являются основными цветами «Трактора», а строгость этого сочетания отсылает к связи местного хоккея и промышленности», — говорится на сайте лиги.

На груди игроков будет размещён логотип Недели Звёзд Хоккея-2022. На плечах джерси появятся эмблемы дивизионов и логотипы клубов-участников уик-энда.

Внешний вид формы разрабатывался при участии дизайнера Василия Иванова. Он является автором логотипа «Металлурга».

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