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Кросби: «Питтсбург» слишком легко расстаётся с преимуществом

Кросби: «Питтсбург» слишком легко расстаётся с преимуществом
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Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча команд завершилась со счётом 5:6. Причём, «Питтсбург» вёл с преимуществом в три шайбы.

«Мы слишком легко расстаёмся с преимуществом. Наконец, нам удалось выйти вперёд, но затем мы действовали неудачно. Мы сделали много всего правильно. Думаю, что это был удачный для нас матч, по крайней мере, большая его часть. Но нам нужно правильно завершать игры, чтобы доводить их до победы», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заработал два очка, забросив одну шайбу на 22-й минуте матча и отдав голевой пас на партнёра через 10 минут после этого.

Также за хозяев забивали Сидни Кросби, Джош Арчибальд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У гостей же отличились Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха и Тейлор Холл. Решающий гол забил Хампус Линдхольм.

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