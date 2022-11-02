Главный тренер «Питтсбурга»: нам нужно найти способ вновь побеждать

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз». Встреча закончилась со счётом 5:6, причём «Питтсбург» вёл с преимуществом в три шайбы.



«Нам нужно найти способ побеждать. Когда заканчиваешь второй период с преимуществом в две шайбы, находишься в хорошем положении, чтобы победить. У нас была возможность одержать победу, но мы ей не воспользовались», — приводит слова Салливана пресс-служба НХЛ.

Российский форвард Евгений Малкин заработал два очка, забросив одну шайбу на 22-й минуте матча и отдав голевой пас на партнёра через 10 минут после этого.



Также за хозяев забивали Сидни Кросби, Джош Арчибальд, Брайан Раст и Рикард Ракелль. У гостей же отличились Чарли Койл, Якуб Лауко, Брэд Маршан, Павел Заха и Тейлор Холл. Решающий гол забил Хампус Линдхольм.