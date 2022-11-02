Александр Зыбин возглавил женскую сборную России по хоккею
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Новым главным тренером женской сборной России по хоккею стал Александр Зыбин, сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги. В ЖХЛ Зыбин возглавляет «Динамо-Неву».
В тренерский штаб Зыбина войдут Валерий Давлетшин (наставник «Агидели») и Александр Сырцов (главный тренер «7.62»).
Предыдущим тренером женской сборной России был Евгений Бобарико. Он работал с командой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После того турнира женская сборная России не участвовала в международных соревнованиях.
Высшее достижение женской сборной России по хоккею — бронзовые медали чемпионата мира в 2001, 2013 и 2016 годах.
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