Александр Зыбин возглавил женскую сборную России по хоккею

Новым главным тренером женской сборной России по хоккею стал Александр Зыбин, сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги. В ЖХЛ Зыбин возглавляет «Динамо-Неву».



В тренерский штаб Зыбина войдут Валерий Давлетшин (наставник «Агидели») и Александр Сырцов (главный тренер «7.62»).



Предыдущим тренером женской сборной России был Евгений Бобарико. Он работал с командой на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). После того турнира женская сборная России не участвовала в международных соревнованиях.



Высшее достижение женской сборной России по хоккею — бронзовые медали чемпионата мира в 2001, 2013 и 2016 годах.