Игорь Никитин шуткой ответил на вопрос журналиста после матча с «Металлургом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после встречи с «Металлургом» шуткой ответил на вопрос журналиста.

«Сегодня ребята выполнили предматчевую установку? Знаете, хоккей вот настолько переменчивая составляющая. Как женщина (смеётся). Нет, сегодня мы просто нацеленнее были. Если посмотреть по статистике, то „Металлург“ не меньше нас набросал. Счёт на табло не всегда отражает содержание встречи. Чаша весов могла склониться в любую сторону», — сказал Никитин на пресс-конференции.

Напомним, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).