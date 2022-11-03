«Локомотив» уверенно обыграл «Металлург», одержав третью победу подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

На девятой минуте Рушан Рафиков вывел железнодорожников вперёд. На 23-й минуте Егор Коршков в большинстве удвоил преимущество ярославцев. На 30-й минуте Александр Полунин в третий раз поразил ворота «Металлурга». На 44-й минуте Андрей Чибисов с передачи Данилы Юрова отыграл один гол. На 59-й минуте Александр Полунин оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча состоятся 5 ноября.