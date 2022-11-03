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«Локомотив» уверенно обыграл «Металлург», одержав третью победу подряд

«Локомотив» уверенно обыграл «Металлург», одержав третью победу подряд
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В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Локомотив» принимал «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2022, четверг. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Рафиков (Никулин, Берёзкин) – 08:49 (5x4)   2:0 Коршков (Сергеев, Алексеев) – 22:05 (5x4)   3:0 Полунин – 29:24 (5x5)   3:1 Чибисов (Юров) – 43:53 (5x5)   4:1 Полунин – 58:45 (en)

На девятой минуте Рушан Рафиков вывел железнодорожников вперёд. На 23-й минуте Егор Коршков в большинстве удвоил преимущество ярославцев. На 30-й минуте Александр Полунин в третий раз поразил ворота «Металлурга». На 44-й минуте Андрей Чибисов с передачи Данилы Юрова отыграл один гол. На 59-й минуте Александр Полунин оформил дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» в Нижнем Новгороде сыграет с «Торпедо». «Металлург» в Санкт-Петербурге встретится со СКА. Оба матча состоятся 5 ноября.

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