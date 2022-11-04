Денис Гурьянов забросил первую шайбу в сезоне в матче с «Аризоной»
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В эти минуты в Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Даллас Старз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт на табло в пользу гостей – 2:0.
Российский нападающий гостей Денис Гурьянов открыл счёт голов в этой встрече. У форварда это только первая заброшенная шайба в первых десяти матчах сезона. Также у него одна голевая передача. Голевым пасом в этой атаке отметился Яни Хаканпяя.
За хозяев также на 4-й минуте удвоил преимущество Уайаат Джонстон.
«Даллас» на данный момент находится на третьем месте в Западной конференции. Команда набрала 13 очков в 10 играх, заработав разницу заброшенны и пропущенных шайб – «+10».
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