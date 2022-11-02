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Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» одолеть «Лос-Анджелес»

Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» одолеть «Лос-Анджелес»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.

За хозяев в этой игре забивали Роопе Хинц (дважды), Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски. Примечательно, что российский нападающий Денис Гурьянов отметился одним голевым пасом.

У гостей отличились Кевин Фиала и Артур Калиев.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Хинц (Бенн, Робертсон) – 06:49 (5x4)   1:1 Фиала (Грундстрём, Даути) – 25:21 (5x5)   2:1 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 29:01 (5x4)   3:1 Сегин (Гурьянов, Хейсканен) – 30:17 (5x5)   4:1 Хинц – 30:31 (5x5)   4:2 Калиев (Арвидссон, Дано) – 34:37 (5x4)   5:2 Павелски (Бенн, Робертсон) – 38:37 (5x4)

В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

За победителей отличились Андерс Ли, Зак Паризе и Брок Нельсон. У хозяев шайбу забросил Джонатан Тейвз. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 21 сейв. Защитник Александр Романов очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 ноября 2022, среда. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Нельсон, Палмьери) – 17:35 (5x4)   0:2 Нельсон (Джонстон) – 47:23 (5x5)   1:2 Тэйвз (Джонс, Кейн) – 50:19 (5x4)   1:3 Паризе (Бейли) – 59:46 (en)
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