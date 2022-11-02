Голевой пас Гурьянова помог «Далласу» одолеть «Лос-Анджелес»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч закончился победой хозяев со счётом 5:2.
За хозяев в этой игре забивали Роопе Хинц (дважды), Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джо Павелски. Примечательно, что российский нападающий Денис Гурьянов отметился одним голевым пасом.
У гостей отличились Кевин Фиала и Артур Калиев.
В параллельном матче в Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.
За победителей отличились Андерс Ли, Зак Паризе и Брок Нельсон. У хозяев шайбу забросил Джонатан Тейвз. Российский голкипер Илья Сорокин совершил 21 сейв. Защитник Александр Романов очков не набрал.
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