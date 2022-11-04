Александр Овечкин вплотную приблизился к необычному рекорду Бретта Халла в НХЛ
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Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
За «Вашингтон» отличился российский нападающий Александр Овечкин, который в 64-й раз открыл счёт в гостевом матче в НХЛ. По этому показателю капитан столичной команды находится на втором месте в истории лиги. Сегодня Овечкин вплотную приблизился к обладателю рекорда НХЛ в данной номинации Бретту Халлу, который 65 раз за карьеру открывал счёт в выездных матчах своих команд в лиге.
Топ-3 замыкает Яромир Ягр (59), далее располагаются Стив Айзерман (58), Джером Игинла, Бобби Халл и Горди Хоу (все по 56).
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