Александр Овечкин вплотную приблизился к необычному рекорду Бретта Халла в НХЛ

Состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Детройте не стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

За «Вашингтон» отличился российский нападающий Александр Овечкин, который в 64-й раз открыл счёт в гостевом матче в НХЛ. По этому показателю капитан столичной команды находится на втором месте в истории лиги. Сегодня Овечкин вплотную приблизился к обладателю рекорда НХЛ в данной номинации Бретту Халлу, который 65 раз за карьеру открывал счёт в выездных матчах своих команд в лиге.

Топ-3 замыкает Яромир Ягр (59), далее располагаются Стив Айзерман (58), Джером Игинла, Бобби Халл и Горди Хоу (все по 56).