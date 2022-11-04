Форвард «Ванкувера» Петтерссон повторил рекорд Александра Могильного за канадский клуб

В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.

23-летний шведский форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав пять (1+4) очков за матч. Швед оформил свой третий матч с пятью очками за «Ванкувер».

Таким образом, Петтерссон повторил рекордное достижение легендарного российского нападающего Александра Могильного по матчам за «Ванкувер», в которых хоккеист набрал пять очков.

В текущем сезоне-2022/2023 в активе шведского нападающего 15 (5+10) результативных действий в 11 матчах. Петтерссон на текущий момент является лучшим бомбардиром команды.