Форвард «Ванкувера» Петтерссон повторил рекорд Александра Могильного за канадский клуб
Поделиться
В Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 8:5.
23-летний шведский форвард «Кэнакс» Элиас Петтерссон оформил ассистентский покер и забросил шайбу, набрав пять (1+4) очков за матч. Швед оформил свой третий матч с пятью очками за «Ванкувер».
Таким образом, Петтерссон повторил рекордное достижение легендарного российского нападающего Александра Могильного по матчам за «Ванкувер», в которых хоккеист набрал пять очков.
В текущем сезоне-2022/2023 в активе шведского нападающего 15 (5+10) результативных действий в 11 матчах. Петтерссон на текущий момент является лучшим бомбардиром команды.
Комментарии
- 4 ноября 2022
-
09:21
-
09:08
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
08:23
-
08:11
-
07:48
-
07:43
-
07:34
-
07:31
-
07:29
-
07:11
-
07:01
-
06:51
-
06:46
-
06:40
-
06:33
-
06:25
-
06:13
-
06:10
-
06:03
-
05:53
-
05:43
-
05:43
-
05:33
-
05:25
-
05:16
-
05:09
-
04:50
-
04:41
-
04:38
-
04:07
-
03:43
-
03:28
Партнерский контент