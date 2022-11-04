«Бостон» подписал контракт с Миллером, от него ранее из-за скандала отказалась «Аризона»
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Пресс-служба «Бостон Брюинз» сообщила о подписании контракта новичка с защитником Митчеллом Миллером. 20-летний хоккеист в прошлом сезоне выступал в USHL за «Трай-Сити».
В регулярном чемпионате он провёл 60 матчей и набрал 83 (39+44) очка. В плей-офф Миллер принял участие в пяти матчах и набрал 5 (2+3) очков. Нынешний сезон он начнёт в АХЛ в «Провиденс».
Ранее права на защитника принадлежали «Аризоне Койотс». Но в 2020 году клуб отказался от него из-за того, что хоккеиста уличили в издевательствах над темнокожим инвалидом. Миллер ещё в 2016 году в 14-летнем возрасте признал в суде, что запугивал одноклассника-инвалида. Пострадавший утверждал, что Митчелл неоднократно бил его. Миллера в итоге приговорили к 25 часам общественных работ.
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