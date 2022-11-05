Свечников двумя передачами помог «Каролине» победить «Баффало»

На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Хозяева одержали волевую победу со счётом 5:2.
В ходе первого периода «Каролина» дважды уступала в счёте. На шайбу Джейкоба Брайсона, пропущенную уже на 28-й секунде, команда ответила на 9-й минуте точным броском Себастьяна Ахо. Затем «Харрикенз» снова пропустили – от Виктора Олофссона. Однако счёт на 12-й минуте снова сравнял Ахо. А в третьем период Себастьян выступил уже в роли ассистента Мартина Нечаса.
В третьем периоде два очка заработал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Он отметился результативными передачами в атаках, которые завершили Еспери Котканиеми и Себастьян Ахо. Суммарно в этом сезоне у Свечникова теперь 13 (8+5) очков.
- 5 ноября 2022
-
04:44
-
03:34
-
02:39
-
00:38
- 4 ноября 2022
-
23:56
-
23:09
-
22:41
-
22:20
-
21:50
-
21:27
-
21:22
-
20:45
-
20:29
-
20:11
-
19:47
-
19:38
-
19:25
-
18:58
-
18:36
-
18:24
-
18:09
-
17:45
-
17:29
-
17:00
-
16:46
-
16:30
-
16:16
-
15:45
-
15:33
-
15:24
-
15:13
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:13