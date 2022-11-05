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Свечников двумя передачами помог «Каролине» победить «Баффало»

Свечников двумя передачами помог «Каролине» победить «Баффало»
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На льду «Пи-Эн-Си-Арены» в американском Роли завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2022/23, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Баффало Сэйбрз». Хозяева одержали волевую победу со счётом 5:2.

В ходе первого периода «Каролина» дважды уступала в счёте. На шайбу Джейкоба Брайсона, пропущенную уже на 28-й секунде, команда ответила на 9-й минуте точным броском Себастьяна Ахо. Затем «Харрикенз» снова пропустили – от Виктора Олофссона. Однако счёт на 12-й минуте снова сравнял Ахо. А в третьем период Себастьян выступил уже в роли ассистента Мартина Нечаса.

В третьем периоде два очка заработал российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников. Он отметился результативными передачами в атаках, которые завершили Еспери Котканиеми и Себастьян Ахо. Суммарно в этом сезоне у Свечникова теперь 13 (8+5) очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
05 ноября 2022, суббота. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Брайсон (Козенс) – 00:28 (5x5)   1:1 Ахо (Терявяйнен, Джарвис) – 08:07 (5x5)   1:2 Олофссон (Куинн, Клаг) – 10:06 (5x5)   2:2 Ахо (Нечас, Свечников) – 12:45 (5x4)   3:2 Нечас (Ахо) – 24:03 (5x5)   4:2 Котканиеми (Нечас, Свечников) – 49:22 (5x5)   5:2 Ахо (Терявяйнен, Джарвис) – 57:46 (en)   5:3 Далин (Петерка, Куинн) – 59:59 (5x4)
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