Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой матча с «Аризоной»

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.
Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой этого матча. 37-летний россиянин в этом поединке установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге, превзойдя достижение экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу. Для Овечкина гол в матче с «Аризоной Койотс» стал 787-м в составе столичной команды.
Второй звездой признан форвард «Аризоны» Ник Ритчи (2+0), третьей — нападающий «Кэпиталз» Энтони Манта (1+1).
В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» проведёт встречу с «Баффало Сэйбрз».
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