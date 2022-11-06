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Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой матча с «Аризоной»

Нападающий «Вашингтона» Овечкин признан первой звездой матча с «Аризоной»
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В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ-2022/2023, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Аризону Койотс». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин стал первой звездой этого матча. 37-летний россиянин в этом поединке установил новый рекорд по количеству заброшенных шайб за один клуб в Национальной хоккейной лиге, превзойдя достижение экс-форварда «Детройт Ред Уингз» Горди Хоу. Для Овечкина гол в матче с «Аризоной Койотс» стал 787-м в составе столичной команды.

Второй звездой признан форвард «Аризоны» Ник Ритчи (2+0), третьей — нападающий «Кэпиталз» Энтони Манта (1+1).

В следующем матче «Вашингтон» сразится с «Эдмонтон Ойлерз», а «Аризона» проведёт встречу с «Баффало Сэйбрз».

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