Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

М. Ткачук ткнул вратаря «Кингз» Куика клюшкой в лицо и спровоцировал драку в конце матча

М. Ткачук ткнул вратаря «Кингз» Куика клюшкой в лицо и спровоцировал драку в конце матча
Комментарии

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.

На последней минуте встречи гости яростно атаковали ворота голкипера «Кингз» Джонатана Куика, в попытке сравнять счёт в матче. Известный провокатор Мэттью Ткачук незаметно ткнул вратаря «Лос-Анджелеса» клюшкой в шлем, по-видимому попав в глаз. Арбитры решили не выносить штрафных санкций. Однако ровно за секунду до конца матча Ткачук вновь вступил в потасовку с Куиком и спровоцировал массовую драку, по итогам которой форвард «Флориды» получил малый и дисциплинарный штрафы.

ВИДЕО

Американский нападающий, ещё будучи игроком «Калгари», нередко вступал в словесные перепалки и потасовки с вратарём «Лос-Анджелеса» Куиком, а также с защитником «королей» Дрю Даути.

Новость по теме
«Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022