М. Ткачук ткнул вратаря «Кингз» Куика клюшкой в лицо и спровоцировал драку в конце матча

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.

На последней минуте встречи гости яростно атаковали ворота голкипера «Кингз» Джонатана Куика, в попытке сравнять счёт в матче. Известный провокатор Мэттью Ткачук незаметно ткнул вратаря «Лос-Анджелеса» клюшкой в шлем, по-видимому попав в глаз. Арбитры решили не выносить штрафных санкций. Однако ровно за секунду до конца матча Ткачук вновь вступил в потасовку с Куиком и спровоцировал массовую драку, по итогам которой форвард «Флориды» получил малый и дисциплинарный штрафы.

ВИДЕО

Американский нападающий, ещё будучи игроком «Калгари», нередко вступал в словесные перепалки и потасовки с вратарём «Лос-Анджелеса» Куиком, а также с защитником «королей» Дрю Даути.