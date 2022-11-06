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«Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб

«Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб
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В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Расмус Купари, Тревор Мур, Виктор Арвидссон, Блейк Лизотт и Габриэль Виларди. В составе гостей дублем отметился Картер Вераге, ещё по шайбе забросили Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл полный матч и пропустил все пять шайб, процент отражённых бросков составил 87,2%.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
5 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ломберг (Балцерс) – 11:00 (5x5)   1:1 Купари (Фиала, Даути) – 29:27 (5x5)   1:2 Вераге (Форслинг, Барков) – 29:45 (5x5)   2:2 Мур (Арвидссон, Дано) – 30:19 (5x5)   3:2 Арвидссон (Копитар, Мур) – 39:34 (5x4)   3:3 Луостаринен (Райнхарт, Казинс) – 41:18 (5x5)   4:3 Лизотт (Рой, Калиев) – 42:40 (5x5)   4:4 Вераге (Ткачук) – 45:04 (5x5)   5:4 Виларди (Эдлер, Копитар) – 56:42 (5x5)

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Волевую победу по буллитам в матче праздновали «утки» со счётом 5:4.

За хоязев отличились Кевин Лабанк, Тимо Майер, Люк Канин и Томаш Гертл. За гостей шайбы забрасывали Бретт Лисон, Макс Комтуа, Мэйсон Мактавиш и Адам Хенрик. Победный буллит на счету Адама Хенрика. Отметим, что гости уступали с разницей в две шайбы до 56-й минуты матча. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 ноября 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
4 : 5
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Лабанк (Майер, Беннинг) – 03:54 (5x5)   1:1 Лисон (Клингберг, Мактавиш) – 12:06 (5x5)   1:2 Комтуа (Зеграс, Лисон) – 17:20 (5x5)   2:2 Майер (Карлссон, Гертл) – 28:09 (5x5)   3:2 Канин (Гертл, Лабанк) – 36:35 (5x4)   4:2 Гертл (Лабанк, Майер) – 49:33 (5x5)   4:3 Мактавиш (Куликов) – 55:58 (5x5)   4:4 Хенрик (Строум, Терри) – 58:32 (6x5)   4:5 Хенрик – 65:00 (ПБ)
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