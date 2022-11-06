«Флорида» на выезде уступила «Лос-Анджелесу». Бобровский пропустил пять шайб

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Лос-Анджелес Кингз» и «Флоридой Пантерз». В результативном матче победу праздновали хозяева со счётом 5:4.
Шайбы в составе хозяев забрасывали Расмус Купари, Тревор Мур, Виктор Арвидссон, Блейк Лизотт и Габриэль Виларди. В составе гостей дублем отметился Картер Вераге, ещё по шайбе забросили Райан Ломберг и Ээту Луостаринен. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провёл полный матч и пропустил все пять шайб, процент отражённых бросков составил 87,2%.
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Волевую победу по буллитам в матче праздновали «утки» со счётом 5:4.
За хоязев отличились Кевин Лабанк, Тимо Майер, Люк Канин и Томаш Гертл. За гостей шайбы забрасывали Бретт Лисон, Макс Комтуа, Мэйсон Мактавиш и Адам Хенрик. Победный буллит на счету Адама Хенрика. Отметим, что гости уступали с разницей в две шайбы до 56-й минуты матча. Российский нападающий «акул» Александр Барабанов результативными действиями не отметился.
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