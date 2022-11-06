Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — ХК Сочи. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: опасаюсь, что странный отъезд Ларионова в Детройт надломит сезон «Торпедо»

Плющев: опасаюсь, что странный отъезд Ларионова в Детройт надломит сезон «Торпедо»
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недоумение отъездом главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в Детройт на торжественную церемонию, посвящённую 25-летию победы «Ред Уингз» в Кубке Стэнли. Специалист пропустил важный матч нижегородцев с «Локомотивом», который они проиграли со счётом 0:4.

«Знаете, если бы я работал главным тренером клуба, то такого решения не принял бы. Регулярный чемпионат — на пике, у «Торпедо» стыковой матч с «Локомотивом», принципиальным соперником и по таблице, и по географии, — и тут первый человек команды её покидает. Странная ситуация. Которая не могла не отразиться на результате — 0:4, «Торпедо» впервые в сезоне так скромно смотрелось дома.

Со стороны трудно дать точную оценку. Очень важно понять, как внутри команды и клуба всё было обставлено, какие слова были сказаны и какие аргументы приведены. Плюс у «Торпедо» молодые менеджеры, для них, наверное, отлёт в Детройт это что-то значительное.

«Торпедо», учитывая его достаточно средние кадровые возможности, хорошо начало чемпионат, в основном за счёт интересной тренерской работы, возвращения к традициям советского хоккея. Также было сказано много патриотических слов о клубе, Нижнем Новгороде, регионе. На фоне этих слов решение временно покинуть «Торпедо» по не самому значимому и не самому очевидному поводу вызывает вопросы. Самое главное, чтобы оно не нарушило атмосферу в клубе, не надломило сезон «Торпедо», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Нижегородский клуб после 26 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» проиграло три из последних четырёх матчей.

Новость по теме
Ларионов: сказал ребятам в «Торпедо», что не могу пропустить церемонию в Детройте
Новость по теме
«Детройт» отметил 25-летие победы в Кубке Стэнли с участием Ларионова и Константинова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022