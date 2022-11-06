Плющев: опасаюсь, что странный отъезд Ларионова в Детройт надломит сезон «Торпедо»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев выразил недоумение отъездом главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова в Детройт на торжественную церемонию, посвящённую 25-летию победы «Ред Уингз» в Кубке Стэнли. Специалист пропустил важный матч нижегородцев с «Локомотивом», который они проиграли со счётом 0:4.
«Знаете, если бы я работал главным тренером клуба, то такого решения не принял бы. Регулярный чемпионат — на пике, у «Торпедо» стыковой матч с «Локомотивом», принципиальным соперником и по таблице, и по географии, — и тут первый человек команды её покидает. Странная ситуация. Которая не могла не отразиться на результате — 0:4, «Торпедо» впервые в сезоне так скромно смотрелось дома.
Со стороны трудно дать точную оценку. Очень важно понять, как внутри команды и клуба всё было обставлено, какие слова были сказаны и какие аргументы приведены. Плюс у «Торпедо» молодые менеджеры, для них, наверное, отлёт в Детройт это что-то значительное.
«Торпедо», учитывая его достаточно средние кадровые возможности, хорошо начало чемпионат, в основном за счёт интересной тренерской работы, возвращения к традициям советского хоккея. Также было сказано много патриотических слов о клубе, Нижнем Новгороде, регионе. На фоне этих слов решение временно покинуть «Торпедо» по не самому значимому и не самому очевидному поводу вызывает вопросы. Самое главное, чтобы оно не нарушило атмосферу в клубе, не надломило сезон «Торпедо», — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Нижегородский клуб после 26 матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает пятую строчку в таблице Западной конференции. «Торпедо» проиграло три из последних четырёх матчей.
- 6 ноября 2022
-
15:00
-
14:36
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:14
-
12:45
-
12:31
-
12:18
-
12:03
-
11:53
-
11:38
-
11:10
-
10:43
-
10:29
-
10:06
-
09:47
-
09:29
-
08:54
-
08:40
-
08:36
-
08:09
-
07:45
-
06:55
-
06:37
-
06:07
-
05:53
-
05:52
-
05:33
-
05:29
-
05:03
-
04:54
-
04:46
-
04:40