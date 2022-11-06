«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв на домашнем льду «Витязь»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Победу в матче одержали «ястребы» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей. Следующий матч омичи проведут 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Витязь» 8 ноября отправится в гости к астанинскому «Барысу».