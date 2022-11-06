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«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв на домашнем льду «Витязь»

«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей, обыграв на домашнем льду «Витязь»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и подмосковным «Витязем». Победу в матче одержали «ястребы» со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

Уже на 17-й секунде матча счёт открыл нападающий хозяев Корбан Найт, после видеопросмотра судьи засчитали этот гол. Однако на третьей минуте Александр Яремчук сравнял счёт. Омский клуб вновь вышел вперёд лишь на 39-й минуте матча, когда Рид Буше реализовал большинство. На 57-й минуте третью шайбу «Авангарда» забросил Алекс Бродхёрст.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 ноября 2022, воскресенье. 13:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Найт (Ткачёв) – 00:17 (5x5)   1:1 Яремчук (Уилсон, Галузин) – 02:30 (5x5)   2:1 Буше (Береглазов, Ткачёв) – 38:12 (5x4)   3:1 Бродхёрст (Береглазов) – 56:21 (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» продлил победную серию до четырёх матчей. Следующий матч омичи проведут 9 ноября в гостях с магнитогорским «Металлургом». «Витязь» 8 ноября отправится в гости к астанинскому «Барысу».

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