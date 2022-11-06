Бывший вратарь объяснил, почему на бросок Овечкина почти невозможно среагировать

Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас объяснил, почему на бросок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина почти невозможно среагировать.

«Это, прежде всего, сила броска и точность. Вы же понимаете, точка, с которой Овечкин обычно забивает голы именно в большинстве, – в районе круга. Среагировать очень сложно. Вратарь в основном интуитивно выбирает позицию, и, если шайба попала в него, он отбивает, среагировать на этот бросок и спокойно его зафиксировать – практически невозможно. Это говорит о том, что у Овечкина очень сильный и точный бросок, но и техническое исполнение великолепное.



С вратарской точки зрения очень сложно по нему играть. Вратарь или выкатывается, сокращая угол обстрела, или интуитивно закрывает ту часть ворот, которую считает нужной в той или иной ситуации. Но если Овечкин попадает, то, как правило, среагировать вратарю очень сложно. Поэтому Овечкин и борется за рекорд Гретцки», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.