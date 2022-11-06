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Бывший вратарь объяснил, почему на бросок Овечкина почти невозможно среагировать

Бывший вратарь объяснил, почему на бросок Овечкина почти невозможно среагировать
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Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР Сергей Черкас объяснил, почему на бросок форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина почти невозможно среагировать.

«Это, прежде всего, сила броска и точность. Вы же понимаете, точка, с которой Овечкин обычно забивает голы именно в большинстве, – в районе круга. Среагировать очень сложно. Вратарь в основном интуитивно выбирает позицию, и, если шайба попала в него, он отбивает, среагировать на этот бросок и спокойно его зафиксировать – практически невозможно. Это говорит о том, что у Овечкина очень сильный и точный бросок, но и техническое исполнение великолепное.

С вратарской точки зрения очень сложно по нему играть. Вратарь или выкатывается, сокращая угол обстрела, или интуитивно закрывает ту часть ворот, которую считает нужной в той или иной ситуации. Но если Овечкин попадает, то, как правило, среагировать вратарю очень сложно. Поэтому Овечкин и борется за рекорд Гретцки», — сказал Черкас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

«Ощущение, будто рука умирает». Что вратари говорят об Овечкине и его бросках «Ощущение, будто рука умирает». Что вратари говорят об Овечкине и его бросках
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