«Ощущение, будто рука умирает». Что вратари говорят об Овечкине и его бросках

162 человека этой планеты по личному опыту знают, что представляет собой бросок Александра Овечкина. Именно столько вратарей НХЛ хотя бы раз пропускали шайбу сразу после того, как она касалась клюшки вашингтонской восьмёрки. Такое количество людей могли бы сформировать семь хоккейных команд, почти 15 футбольных или, скажем, больше трети российской Госдумы.

Новость по теме Карел Веймелка стал 162-м вратарём НХЛ, которому забивал Овечкин

Чаще других от снайперских талантов нападающего страдал Марк-Андре Флёри: в 62 матчах против Овечкина он капитулировал 38 раз. И если до перехода из «Питтсбурга» в «Вегас» индивидуальные неудачи для канадца сглаживали командные победы над «Вашингтоном», то после всё изменилось.

В финальной серии 2018 года Овечкин мучил голкипера, начиная с раскаток. Видеоролик, на котором россиянин ещё до стартового вбрасывания бьёт соперника по щиткам, на пару дней стал вирусом интернета, собрав почти 2,5 млн просмотров. Главным же последствием поступка форварда оказался выход Флёри из состояния душевного равновесия. Вратарь, до этого демонстрирующий невероятную надёжность, пропустил 20 шайб за пять матчей, и «Вегасу» пришлось уступить Кубок Стэнли в пользу «Кэпиталз».

Тем не менее на постсерийном рукопожатии Овечкин и Флёри вполне миролюбиво общались – диалог длился целых семь секунд. А в паблике канадец никогда не жалел для своего заклятого друга красивых слов.

«Он очень сильно бросает, из-за чего рука на секунду умирает. Но мне нравится играть против него, потому что это вызов, верно? Он прекрасный игрок, отличный шутер. Вам нужно сделать всё возможное, чтобы остановить его. Я ценю битвы, в которых мы сошлись за эти годы», – говорил Марк-Андре после одной из очных встреч с Ови.

А когда Александр забросил в ворота Флёри 698-ю шайбу в своей карьере, голкипер даже обрадовался: «Я просто счастлив, что это не 700-й гол и я не стану тем вратарём на Sportsnet, повторы с которым покажут 48 раз».

Александр Овечкин против Марка-Андре Флёри Фото: AP/TASS

Хенрик Лундквист чаще остальных противостоял Овечкину. Принадлежность «Кэпиталз» и «Рейнджерс» к одному дивизиону сделала дуэли шведа и россиянина очень частыми. Всего их накопилось 75. По результатам «Король Хенрик» пришёл к следующим выводам: «У Овечкина убойный бросок. Часто не самый точный, но такой мощный! Из-за гибкости его клюшки его бросок очень сложно прочитать. Часто бывало, думаешь, что шайба полетит в тебя, а она немного смещается в сторону. Не так много есть ребят в НХЛ, броски которых тебя практически застают врасплох. У Овечкина есть такой бросок, тебе кажется, что ты его поймаешь, но каждый раз он тебя удивляет. В его статистике нет никакого секрета, просто он настолько хорош. Он поставил себе цель и идёт к ней, это видно».

Олаф Колциг играл за «Вашингтон», когда Овечкин только пополнил команду. Позднее немец стал тренером в системе «Кэпиталз». В последнем комментарии об Александре он отмечает не только хоккейные особенности звезды. «Когда он появился в «Кэпиталз», я ещё был игроком, – вспоминал Колциг. – У нас были прекрасные отношения. Я с первого дня сказал, что этот парень — особенный. Мне нравилось, что он очень увлекается культурой Северной Америки, изучает язык быстро, как только может. В нём была эта разносторонность, в которую все влюбились, пока он не стал звездой, а потом за это же стали его критиковать. В Овечкине меня всегда восхищало, что он действительно любит играть в хоккей».

Илья Самсонов – один из тех голкиперов лиги, которых Овечкин ещё не огорчал. Правда, против «Вашингтона» уроженец Магнитогорска играл только однажды. До этого Самсонов три года защищал ворота «столичных». Самый яркий эпизод взаимоотношений нападающего и голкипера – их вербальная стычка в позапрошлом плей-офф. Илья грубо ошибся в овертайме и выслушал от капитана гневную тираду.

«Вы знаете, у меня Саня всегда был любимым игроком, – признавался Самсонов чуть ранее. – Я всю жизнь играл Овечкиным на PlayStation и разных гаджетах. Конечно, когда я был совсем маленьким, такого ждать нельзя. Но когда задрафтовали именно в «Вашингтон», когда появился шанс, то мечта стала реальностью. Очень здорово находиться в одной раздевалке с таким великим человеком. Играть с Овечкиным в одной команде – это большое удовольствие». Впрочем, и монолог злости не отгородил Самсонова от Овечкина. Хоккеисты, по словам последнего, поддерживают хорошие отношения.

Новость по теме Самсонов рассказал о звонке Овечкина после ухода из «Вашингтона»

Андрей Василевский не делает лишних движений на льду так же, как не разбрасывается лишними словами за его пределами. Характеристика Ови от вратаря «Тампы» проста и понятна: «Каждый опасен. Каждый игрок в этой лиге может забить, а мне нужно справляться с каждым броском. Но если выбирать только одного, то я, конечно же, назову Ови. Он потрясающий снайпер».

Неделю назад о завершении спортивной карьеры объявил Деван Дубник – это единственный вратарь лиги, который в среднем пропускал от Овечкина больше одного гола за игру. В девяти матчах россиянин пробил голкипера 12 раз. Причины Дубник объяснял не то метафизикой, не то магией: «С ума сойти. Думаю, он потому и лучший снайпер лиги, что шайба сама находит его клюшку. Это делает его особенным игроком».

Новость по теме Канадский голкипер Деван Дубник завершил карьеру после 12 сезонов в НХЛ

«Это, прежде всего, сила броска и точность, – специально для «Чемпионата» раскрывает секрет нападающего Сергей Черкас, бывший вратарь СКА и впоследствии заслуженный тренер России. – Вы же понимаете, точка, с которой Овечкин обычно забивает голы именно в большинстве, – в районе круга. Среагировать очень сложно. Вратарь в основном интуитивно выбирает позицию, и, если шайба попала в него, он отбивает, среагировать на этот бросок и спокойно его зафиксировать – практически невозможно. Это говорит о том, что у Овечкина не только очень сильный и точный бросок, но и техническое исполнение великолепное.

С вратарской точки зрения очень сложно по нему играть. Вратарь или выкатывается, сокращая угол обстрела, или интуитивно закрывает ту часть ворот, которую считает нужной в той или иной ситуации. Но если Овечкин попадает, то, как правило, среагировать вратарю очень сложно. Поэтому Овечкин и борется за рекорд Гретцки».

«Лично я верю, что у него всё получится, – так о достижении, на пороге которого оказался Овечкин, говорит Игорь Шестёркин. – Но помогать не буду».