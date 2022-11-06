Дмитрий Орлов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отсутствовал на тренировке клуба из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Мэтт Вейрих в своём «твиттере».
Напомним, Орлов получил повреждение по ходу первого периода матча с «Аризоной» (2:3) и после первого перерыва не вернулся на площадку. Всего в этом матче россиянин провёл на льду чуть более семи минут.
Орлов в текущем сезоне сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».
Также сообщается, что защитник «столичных» Джон Карлсон занимался в бесконтактной майке.
«Вашингтон» на текущий момент по количеству травмированных хоккеистов занимает первое место в НХЛ. Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 8 ноября в 4:00 мск с «Эдмонтоном» дома.
- 6 ноября 2022
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