Дмитрий Орлов пропустил тренировку «Вашингтона» из-за травмы

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов отсутствовал на тренировке клуба из-за травмы нижней части тела, сообщает журналист Мэтт Вейрих в своём «твиттере».

Напомним, Орлов получил повреждение по ходу первого периода матча с «Аризоной» (2:3) и после первого перерыва не вернулся на площадку. Всего в этом матче россиянин провёл на льду чуть более семи минут.

Орлов в текущем сезоне сыграл за «Вашингтон» 13 матчей и отметился пятью результативными передачами при показателе полезности «+3».

Также сообщается, что защитник «столичных» Джон Карлсон занимался в бесконтактной майке.

«Вашингтон» на текущий момент по количеству травмированных хоккеистов занимает первое место в НХЛ. Следующий матч «Кэпиталз» проведут в ночь на 8 ноября в 4:00 мск с «Эдмонтоном» дома.