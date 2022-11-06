Тренер минского «Динамо» объяснил, почему защитник Джон Гилмор сыграл в нападении

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт после матча с «Сочи» (4:3 ОТ) объяснил, почему защитник Джон Гилмор сыграл в нападении.

«Номинальный защитник Джон Гилмор вновь играет в нападении. Чем он лучше других форвардов, которые здоровы и остались вне заявки на матч? Скорость – определяющий фактор. Он катается очень быстро. И прессингует соперников. Против таких хоккеистов трудно играть. И Мартынов быстрый игрок. В центре с ними играет надёжный Пышкайло. Такая тройка может играть против любого звена любого соперника. Они будут действовать надёжно, быстро и по структуре. Здорово, когда есть такое сочетание в команде», — приводит слова Вудкрофта сайт минского «Динамо».

После победы минчане поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков. Следующий матч «Динамо» проведёт дома 9 ноября с московским «Спартаком».