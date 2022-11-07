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«Анахайм» потерпел домашнее поражение от «Флориды»

«Анахайм» потерпел домашнее поражение от «Флориды»
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В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Беннетт, а также Сэм Райнхарт, забросивший две шайбы, одну из которых в пустые ворота в концовке встречи. Брэндон Монтур и Сэм Беннетт записали на свой счёт по две результативные передачи.

За «Анахайм» в этой встрече забивали Адам Хенрик, Райан Строум, а также Исак Лундестрём (буллит). Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями в этом матче отметиться не сумел.

В следующем матче «Флорида» на своей площадке примет «Каролину Харрикейнз», а «Анахайм» дома сыграет с «Миннесотой Уайлд».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 ноября 2022, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
3 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Вераге (Лунделль, Монтур) – 11:31 (5x4)   0:2 Монтур (Хепониеми, Лунделль) – 22:51 (5x5)   1:2 Хенрик (Строум, Клингберг) – 28:00 (5x5)   2:2 Строум (Шаттенкирк, Терри) – 28:27 (5x5)   2:3 Райнхарт (Ломберг, Стаал) – 42:55 (5x5)   2:4 Беннетт (Луостаринен, Монтур) – 48:10 (4x4)   3:4 Лундестрём – 58:46 (бул)   3:5 Райнхарт (Вераге, Монтур) – 59:59 (en)
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