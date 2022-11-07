«Анахайм» потерпел домашнее поражение от «Флориды»

В Анахайме (США) на стадионе «Хонда-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Картер Вераге, Брэндон Монтур, Сэм Беннетт, а также Сэм Райнхарт, забросивший две шайбы, одну из которых в пустые ворота в концовке встречи. Брэндон Монтур и Сэм Беннетт записали на свой счёт по две результативные передачи.

За «Анахайм» в этой встрече забивали Адам Хенрик, Райан Строум, а также Исак Лундестрём (буллит). Российский защитник Дмитрий Куликов результативными действиями в этом матче отметиться не сумел.

В следующем матче «Флорида» на своей площадке примет «Каролину Харрикейнз», а «Анахайм» дома сыграет с «Миннесотой Уайлд».