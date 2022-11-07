Овечкин рассказал о взаимоотношениях со звёздами Вашингтона из других видов спорта

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал об общении с другими спортсменами столицы США. Российскому капитану нравится общаться с другими звёздами Вашингтона, включая бейсболистов «Вашингтон Нэшионалз».

«У нас очень хорошие отношения со всеми. Когда «Нэшионалз» выиграли чемпионат, это был хороший момент для округа Колумбия и всех нас. Потому что мы поддерживали друг друга», — приводит слова Овечкина ESPN.

Напомним, «Вашингтон» уступил «Аризоне» со счётом 2:3 и проиграл четвёртую встречу подряд. Овечкин, отметившийся в этой игре заброшенной шайбой, сумел продвинуться на единоличное 19-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. До этого россиянин делил 19-ю строчку с канадцем Адамом Оутсом. На счету россиянина стало 1421 (787+634) очко.

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